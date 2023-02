Criticità all’ospedale San Luca: Comune del Cilento fa appello alla Regione

Dal Comune di Pisciotta arriva un appello alla Regione Campania affinché si adoperi per la pronta risoluzione di tutte le criticità che interessano l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. È stata l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ettore Liguori, a proporre al consiglio comunale di adottare un atto deliberativo in tal senso.

Le criticità per l’ospedale

Molteplici sono le problematiche che interessano il presidio ospedaliero vallese “che da anni versa in condizioni critiche per quanto riguarda la carenza di personale medico, infermieristico e ausiliario“. “La criticità – osservano dal comune – non soltanto produce gravi disservizi per i cittadini ma determina anche un aggravio di spesa, stante il costante ricorso alla pratica della copertura dei turni mediante lavoro straordinario“.

Da palazzo di città, fanno notare che anche dal punto di vista infrastrutturale il nosocomio vallese necessita di interventi di adeguamento che benché programmate da tempo risultano ancora in attesa di essere effettuati. Inoltre è da considerare importante che l’ospedale “San Luca” serve un territorio vasto caratterizzato dalla presenza di numerosi Comuni che, soprattutto nel periodo estivo, registrano un notevole incremento di presenze.

La richiesta

“L’intero territorio a Sud della provincia di Salerno necessita di un potenziamento dei servizi sanitari, soprattutto per quanto riguarda l’emergenza-urgenza”, concludono dal Comune.

Per questo la scelta unanime di fare voti alla regione Campania affinché intervenga in tempi brevi per assicurare i necessari interventi presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.