Crisi politica a Capaccio Paestum: anche Pd e FdI “scaricano” Paolino. Si attende il commissario Gradone

Si apre un nuovo capitolo politico per il Comune di Capaccio Paestum a seguito della sfiducia presentata dai consiglieri comunali nei confronti dell’ormai ex sindaco Gaetano Paolino. L’interruzione anticipata della consiliatura, arrivata a quindici mesi dall’insediamento, apre ora a nuovo scenari.

Intanto, dopo Forza Italia e Lega, anche il commissario cittadino del Partito Democratico, Roberto Brusa, ha commentato gli ultimi sviluppi sottolineando la necessità di restituire la parola agli elettori, “scaricando” di fatto Paolino. Secondo il rappresentante dem, la gestione tecnica dell’ente non rispecchiava più le istanze della comunità.

“Con la conclusione anticipata dell’Amministrazione Paolino si apre una nuova stagione politica per Capaccio Paestum. In questi quindici mesi la Città è stata amministrata da figure tecniche completamente estranee al territorio, senza un reale rapporto con il tessuto sociale e politico cittadino. La decisione dei consiglieri comunali di determinare l’epilogo dell’Amministrazione, quindi, è stata una scelta di responsabilità, maturata di fronte all’oggettiva impossibilità di proseguire un’esperienza amministrativa che da tempo aveva esaurito la sua spinta propulsiva. La parola, adesso, torna ai capaccesi, che dovranno scegliere con il voto a chi spetterà amministrare la Città. Nel percorso di avvicinamento alle elezioni, il Partito Democratico di Capaccio Paestum è pronto a svolgere un ruolo da protagonista. Nelle prossime settimane apriremo una fase di ascolto e partecipazione, rivolta agli iscritti del PD e a quanti vorranno avvicinarsi al nostro Partito. Allo stesso tempo avvieremo un dialogo con le altre forze politiche e civiche della Città, che saranno disponibili a lavorare alla costruzione di una proposta politica seria e profondamente radicata nella nostra comunità”.