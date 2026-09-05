Cilento

Crisi del calcio italiano: Ivan Zazzaroni ad Agropoli presenta “Per vincere domani” al Settembre Culturale

Ivan Zazzaroni ospite al Settembre Culturale: l'analisi sulla crisi del calcio italiano, i giovani talenti e il libro "Per vincere domani"

Di: Alessandro Pippa
Crisi del calcio italiano: Ivan Zazzaroni ad Agropoli presenta “Per vincere domani”

Nell’ambito della rassegna “Settembre Culturale“, Agropoli ha ospitato Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport-Stadio, intervenuto per presentare il suo ultimo libro “Per Vincere Domani”. L’incontro è diventato l’occasione per un dibattito approfondito sul calcio italiano e sulla sua complessa fase attuale, definita dallo stesso Zazzaroni come uno dei momenti più delicati e critici degli ultimi anni.

La crisi del calcio italiano secondo Ivan Zazzaroni

Nel corso dell’evento, il direttore del quotidiano sportivo ha tracciato un bilancio del movimento calcistico nazionale, analizzandone criticità e prospettive future. Al centro della discussione è emersa la forte necessità di ripensare l’intero sistema-calcio italiano, intervenendo sui problemi strutturali che da tempo ne frenano la crescita. Tra i nodi principali, spicca l’elevata presenza di calciatori stranieri nei campionati professionistici, fenomeno che si riflette direttamente sulla difficoltà dei giovani talenti italiani di trovare spazio in prima squadra.

Settori giovanili e talenti italiani: le soluzioni per il futuro

Un altro tema cruciale affrontato ad Agropoli riguarda il rilancio dei settori giovanili. Secondo Zazzaroni, è indispensabile tornare a investire con decisione sia sul piano economico sia su quello organizzativo. La valorizzazione dei vivaisti locali rappresenta infatti la chiave di volta per restituire competitività alle squadre del nostro Paese e alla Nazionale.

“Per Vincere Domani” si propone così come uno spunto di riflessione sul futuro del pallone tricolore: quali decisioni prendere, quali riforme attuare e come rimettere al centro la qualità del prodotto italiano. Ad Agropoli, Zazzaroni ha offerto una lettura critica ma fortemente propositiva, indicando nella programmazione a lungo termine e nel sostegno ai giovani le uniche strade percorribili per far risorgere il calcio italiano.

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