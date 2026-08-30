Covid all’ospedale di Eboli: casi in Medicina, stop alle visite

All’interno del presidio ospedaliero di Eboli sono scattate le procedure di contenimento a seguito della rilevazione di alcuni casi di Covid-19 nel reparto di Medicina generale.

Contagi tra i degenti e primo intervento

I controlli effettuati attraverso i tamponi molecolari e antigenici hanno evidenziato la presenza del virus tra diversi ricoverati. Una situazione che ha spinto il primario del reparto, Giuseppe Toriello, ad adottare immediatamente le necessarie misure precauzionali per limitare il rischio di ulteriori contagi all’interno della struttura.

Reparto chiuso ai visitatori e DPI obbligatori

Tra i provvedimenti disposti figura la chiusura temporanea del reparto ai visitatori e ai familiari dei pazienti. Una decisione finalizzata a ridurre al minimo gli accessi dall’esterno e la conseguente trasmissione del virus.

Contestualmente, al personale sanitario è stato imposto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Medici e infermieri dovranno quindi adottare le precauzioni previste dai protocolli durante le attività di assistenza.

Monitoraggio continuo e sicurezza dei pazienti

Le disposizioni resteranno in vigore fino a nuova comunicazione nell’ambito delle procedure di gestione dell’infezione. Proseguiranno inoltre i controlli di routine sui degenti e sugli operatori per monitorare l’eventuale presenza di ulteriori positività.

La situazione viene seguita con la massima attenzione dalla direzione sanitaria, con l’obiettivo di circoscrivere il focolaio epidemico e garantire la tutela di pazienti e personale.