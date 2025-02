Costabile Mondelli lascia l’incarico di coordinatore della Lega di Agropoli. È stato lui stesso ad annunciarlo attraverso una nota.

Il comunicato

“Dopo un percorso intenso e ricco di sfide, ho deciso di lasciare la Lega e di dimettermi dall’incarico di coordinatore cittadino di Agropoli – spiega Mondelli – Questa scelta, maturata con serenità arriva dopo aver raggiunto gli obiettivi che mi sono prefissato. Sono grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo cammino, in primis all’onorevole Attilio Pierro, che ritengo prima di tutto un amico, dai colleghi politici e ai cittadini che hanno creduto nel nostro progetto”.

La decisione non esclude però l’impegno politico: “continuerò a lavorare per il bene comune. Per il progresso del nostro territorio, ponendo sempre al centro i valori della partecipazione, del dialogo e della responsabilità”, dice Mondelli.

“Concludo questo capitolo con la soddisfazione di aver dato il massimo e con la determinazione di affrontare con entusiasmo nuove sfide per Agropoli e il Cilento”. Così termina la nota.