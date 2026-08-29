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Corsa a piedi nudi a Salvitelle: il 30 agosto torna la tradizione

Il 30 agosto Salvitelle rinnova la Corsa a piedi nudi per San Sebastiano: un rito antico tra storia, identità e resistenza culturale

Di: Erminio Cioffi
Corsa a piedi nudi Salvitelle

La Corsa a piedi nudi, che quest’anno si svolgerà il 30 agosto a Salvitelle nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano, non rappresenta soltanto un evento sportivo, ma costituisce un vero simbolo di resistenza culturale e di identità collettiva. Ogni anno la manifestazione richiama l’attenzione di appassionati e curiosi, desiderosi di scoprire una tradizione capace di resistere al tempo e di confermarsi motivo di orgoglio per l’intera comunità di Salvitelle.

Le origini storiche tra Settecento e Ottocento

La Corsa affonda le proprie radici nel periodo della dominazione francese, tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo. In quell’epoca i pastori locali sfidarono i soldati transalpini in una gara che, più che una semplice competizione podistica, si trasformò in un aperto atto di resistenza e di affermazione del legame con il territorio.

La leggenda della sfida sulla Serra San Giacomo

Secondo i racconti popolari, le truppe francesi avevano installato un campo di esercitazione militare sulla cima della Serra San Giacomo, l’altura che sovrasta il paese. Per spingere gli occupanti ad abbandonare l’avamposto, i pastori del luogo proposero una sfida di corsa, certi che la profonda conoscenza dei sentieri e la consuetudine ai terreni impervi avrebbero garantito loro la vittoria. L’esito confermò le aspettative: mentre i soldati affrontarono il percorso indossando pesanti scarponi da marcia, i contadini salvitellesi coprirono l’intero tragitto a piedi scalzi, conquistando la vittoria grazie a una maggiore agilità.

Questo episodio ha segnato una pietra miliare non solo sul piano agonistico, ma soprattutto su quello simbolico, entrando di diritto nel patrimonio di memorie del territorio.

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