Corleto Monforte: al via la “Festa del Caciocavallo, del Formaggio e della Transumanza”

Al via oggi a Corleto Monforte, la “Festa della Transumanza, del Formaggio e del Caciocavallo Podolico” realizzata con fondi POC 2014-2020. Questa sera presso la Sala Manifestazioni del comune guidato dal sindaco, Filippo Ferraro, si terrà lo spettacolo dell’artista Alberto Bertoli, mentre la giornata di domani sarà dedicata alla transumanza.

Il programma

La mandria di bovini dell’azienda del luogo diretta da Graziano Salamone, dunque, passerà per il centro abitato per le 9:30 di domenica, 19 maggio, e arriveranno, percorrendo l’antico sentiero di Mazzarella, Salsa e Terraforte, in località Corcomona dove, alle ore 12:00 si terrà il “laboratorio dimostrativo in alta quota” di caciocavallo, curato dall’allevatore Armando Mottola con la degustazione dei prodotti.

Al rientro in paese i partecipanti potranno visitare il Museo Naturalistico degli Alburni, assistere allo spettacolo dei Tammitriata Nera e degustare tante altre tipicità locali.