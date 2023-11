Coppola su gestione Mutalipassi: “Città amministrata male, persi fondi Pnrr e gli 8 milioni e mezzo lasciati da me”

E’ molto critico sulla vicenda delle elezioni da ripetere nel comune di Agropoli, il suo ex primo cittadino, Adamo Coppola. Elezioni che, come riferisce ai nostri microfoni, partirono, meno di un anno fa, già con il piede sbagliato e svoltesi in modo raffazzonato, con l’evidente rischio di esporsi a possibili contestazioni e dubbi.

Quel che è poi stato e il balletto fra sentenze del Tar e del Consiglio di Stato giunte a conclusioni opposte, non toglie nulla, secondo Coppola, al fatto che la gestione comunale di Mutalipassi sia fallimentare.