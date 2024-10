Coppa Italia, la Battipagliese passa ai rigori

Nel ritorno degli ottavi di finale di coppa Italia di Eccellenza, la Battipagliese ribalta il risultato dell’andata (3 a 2 per i conciari) battendo il Solofra con il punteggio finale di 6 a 3 dopo i calci di rigore (2 a 1 i tempi regolamentari).

La gara

La Battipagliese sblocca subito il risultato al quinto minuto con Ripa abile a risolvere in mischia dopo un calcio di punizione battuto da Pipolo. Immediato il pari del Solofra con Vitale al 13’che è rapace ad approfittare di un’indecisione della retroguardia bianconera e ad appoggiare in rete.

Le zebrette rimettonoimmediatamente il naso avanti al 24’ sempre con il capitano Ripa che è rapido nell’intuire il retropassaggio di Consiglio verso il proprio portiere, intromettersi e superare un incolpevole Faggiano. Alla mezz’ora Battipagliese vicina al tris con Picaro che per questione di centimetri non arriva sul tiro cross di Ripa.

Ad inizio ripresa doppia occasione del Solofra sempre con Vitale che, in entrambe le circostanze, non inquadra lo specchio della porta. Pericoloso anche Cocchia su calcio di punizione da posizione interessante ma sfera termina alta non di molto. Si arriva direttamente ai calci di rigore dove pesano gli errori di Lettieri e Bove. Decisivo per il passaggio del turno il penalty battuto da Ribeiro.

Ai quarti di finale la Battipagliese affronterà il Portici con gara d’andata in terra napoletana (13 novembre) e ritorno a Battipaglia(27 novembre).

Il tabellino

BATTIPAGLIESE: Borrelli, Pipolo, Olmos (dal 15’s.t. Ribeiro), Manzo, Ripa, Picaro (dal 15’s.t. Boglic), Zoppino, Tarcinale, Ascolese, Cafaro, Losasso (dal 14’p.t. Formicola). A disposizione: Trapani, Magliano, Cirone, Saviello, Formicola, Sangiovanni, Boglic, Ribeiro, Suozzo. Allenatore: Calabrese

SOLOFRA: Faggiano, Cesarano (dal 1’s.t. Savarise), Chiocchi(dal 1’s.t. Fraciello), Vignes, Consiglio, Robustelli (dal 1’s.t. Arzeo), Bove, Sannia (dall’8’s.t. Iuliano), Vitale (dal 28’s.t. Strianese), Lettieri, Delle Donne. A disposizione: Chiocchi, Arzeo, Savarise, Fraciello, Iuliano, Zapparoli, Mauriello, Coppola, Strianese. Allenatore: Amarante

RETI: 5’p.t., 24’p.t. Ripa, 13’p.t. Vitale

ARBITRO: Signor Pagnotta di Nocera Inferiore

ASSISTENTI: Signor Maffia di Agropoli e signor Storelli di Nocera Inferiore

NOTE: Ammoniti: Delle Donne, Formicola e Iuliano. Recupero: 1’p.t. e 4’s.t.

SEQUENZA RIGORI: Formicola (gol), Delle Donne (gol); Manzo (palo); Bove (fuori), Tarcinale (gol), Lettieri (alto), Ribeiro(gol)