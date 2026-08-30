Coppa Italia di Eccellenza, il primo turno regala gol ed emozioni: il punto sulle squadre salernitane

Si è disputata oggi la prima giornata della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti riservata alle squadre di Eccellenza Campania, e le formazioni della provincia di Salerno non hanno deluso le attese, regalando gol, ribaltoni e prestazioni di carattere in vista dell’imminente avvio del campionato.

Battipagliese di misura contro la Sanseverinese

Nel Girone M grande attenzione era puntata sulla sfida tra Battipagliese Calcio e Sanseverinese, andata in scena al “Mario Provenza” di Macchia. A decidere il match è stata la rete di Salzano al 69’, che ha permesso ai bianconeri di conquistare i primi tre punti del proprio cammino in coppa e di mettere pressione alla Città di Pontecagnano Faiano Temeraria, che riposava in questa giornata.

Baronissi travolgente, 3-1 al Città di Campagna

Prestazione convincente per il Salernum Baronissi, che nel Girone N ha superato per 3-1 la Città di Campagna 1919 davanti al proprio pubblico. Un successo netto che lancia la formazione di Baronissi al comando provvisorio del girone, in attesa del recupero che coinvolgerà anche il Rossoblu Castel San Giorgio.

Agerola parte bene in Costiera, ko per il Costa d’Amalfi

Sul fronte della Costiera, l’Agerola ha regolato per 2-0 il Costa d’Amalfi nella gara del Girone I. Decisiva la doppietta di Senatore, che ha sbloccato il match dal dischetto al 38’ e ha chiuso i conti all’84’. Una vittoria che permette ai padroni di casa di iniziare la propria corsa in coppa nel migliore dei modi.

Angri, prova di forza contro il Pro Poggiomarino

Anche l’U.S. Angri 27 ha rispettato il pronostico nel Girone L, imponendosi 2-0 sul Pro Poggiomarino: apre le marcature Schettino, raddoppio firmato Figliolia al 49’, per un successo che proietta i grigiorossi verso il prosieguo della manifestazione.