Coppa Italia, buona la prima per la Gelbison

La Gelbison vince alla prima stagionale, superando la Palmese nel primo turno di Coppa Italia di Serie D per 1-2, decisive le reti del solito Croce e Prado dal dischetto.

Sotto il sole cocente del “Comunale”di Palma Campania la Gelbison scende in campo per la prima stagionale, mister Galderisi sperimenta il primo undici della stagione con Colella Gorzelwsky Fontanella Viscomi Diakhate Bolognese Setola Manzo Coscia Croce e Golfo.

La gara

I primi minuti di gara sono di studio per entrambe le compagini che non riescono a creare occasioni pericolose, alla metà della prima frazione la partita si sblocca grazie al solito Croce, abile a sfruttare una disattenzione difensiva della Palmese, rubare palla e depositarla in rete per il vantaggio rossoblue.

La reazione della Palmese non tarda ad arrivare e poco dopo arriva il pari, Volpe si procura il calcio di rigore che poi trasforma spiazzando Colella per l’1-1.

Il primo tempo si conclude con il punteggio in parità.

Nella seconda frazione girandole di cambi per le due squadre e partita che resta in equilibrio, con la Gelbison che mantiene il pallino del gioco senza creare grosse occasioni da goal; il risultato cambia all’80’ quando l’arbitro fischia un calcio di rigore per la Gelbison, dal dischetto va Prado che non lascia scampo al portiere ospite siglando la rete dell’1-2.

Nei minuti finali i rossoblue potrebbero triplicare le marcature, ma il portiere della Palmese non si fa sorprendere.

Termina così con il risultato di 1-2 la partita, con la Gelbison che ottiene la prima vittoria stagionale.