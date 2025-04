Convocata l’Assemblea Ordinaria Soci BCC Magna Grecia: Bilancio 2024 al centro

La Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia ha ufficialmente indetto l’assemblea ordinaria dei propri Soci. La prima convocazione è fissata per il 29 aprile 2025, alle ore 9:00, presso i locali delle Fiere di Vallo, in Vallo della Lucania, località Pattano. Qualora non si raggiungesse il quorum necessario, la seconda convocazione è prevista per il 4 maggio 2025, alle ore 10:30, nello stesso luogo.

Ordine del giorno: dal bilancio alle politiche di remunerazione

L’assemblea sarà chiamata a discutere e deliberare su un ordine del giorno che include diverse tematiche cruciali per la governance e l’operatività della Banca:

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti; Destinazione del risultato dell’esercizio 2024; Determinazione dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale; Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante l’esercizio 2024 e approvazione delle «Politiche in materia di remunerazione e incentivazione», comprensive dei criteri per la determinazione degli importi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, con i relativi limiti; Deliberazioni concernenti la polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali.

Modalità di partecipazione all’assemblea

La partecipazione all’assemblea è consentita ai Soci personalmente o tramite delega a un altro socio persona fisica, in conformità con le disposizioni civilistiche, lo Statuto e il Regolamento assembleare ed elettorale adottato dalla Banca.

Legittimazione dei Soci all’esercizio dei diritti assembleari

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire e votare tutti i Soci iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l’assemblea. La delega dovrà essere scritta e contenere il nome del rappresentante, con la firma del delegante autenticata dal Presidente della Società, da un notaio, dai Consiglieri del CDA, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale, dai Capi Area territoriale e dai Preposti p.t. assegnati. L’autentica potrà avvenire presso le filiali e gli uffici della Banca durante gli orari di apertura o, in via eccezionale, il giorno stesso dell’assemblea presso la sede assembleare fino all’apertura dei lavori. In caso di comprovate esigenze, i Soci potranno concordare modalità alternative di ritiro del modulo di delega con la propria filiale di riferimento. Il modulo per la delega è disponibile presso tutte le filiali e sedi distaccate della Banca.

Documentazione e richiesta informazioni

Il Regolamento assembleare ed elettorale è consultabile gratuitamente presso la sede sociale, la sede di Direzione Generale e tutte le filiali e sedi distaccate della Banca, dove i Soci possono richiederne copia. La documentazione obbligatoria è disponibile per la consultazione e il ritiro gratuito presso le medesime sedi ed è inoltre pubblicata sul sito internet della Banca (www.bccmagnagrecia.it – Area Riservata Soci – Documenti assembleari – Assemblea ordinaria 2025), accessibile con le credenziali personali dei Soci. Per eventuali informazioni, è possibile contattare il numero 0974846818 (Segreteria Organi Sociali).