Controne, trasporto gratuito per i giovani residenti che parteciperanno al “Giffoni Film Festival”

Sono tanti i giovani di Controne che parteciperanno al Giffoni Film Festival, la kermesse dedicata al cinema conosciuta a livello internazionale e che quest’anno giunge alla sua 54esima edizione.

“Grazie all’impegno congiunto di un gruppo di genitori e dell’amministrazione, un cospicuo numero di giovani di Controne parteciperà al prestigioso Giffoni Film Festival. Questo evento internazionale è una vetrina di grande rilievo per l’approccio giovanile al cinema e offre un’opportunità unica di crescita culturale e personale. Il tema di quest’anno verterà sul dialogo interculturale e sulla valorizzazione del talento giovanile ribadendo l’importanza del cinema come mezzo educativo e di espressione personale quindi per supportare al meglio questa opportunità abbiamo deciso di mettere a disposizione gratuitamente il servizio di trasporto pubblico per tutti i partecipanti” hanno fatto sapere dalla casa comunale, guidata dal sindaco Ettore Poti.

Si tratta di un investimento per la formazione della nuova generazione, formazione che passa anche attraverso la partecipazione attiva ad iniziative importanti come il Giffoni Film Festival.