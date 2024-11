Controne, l’amministrazione comunale ha conferito un encomio a tre professionisti vicini al territorio

In concomitanza con la 40esima edizione della “Sagra del Fagiolo di Controne” che continuerà sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, l’amministrazione comunale di Controne, guidata dal sindaco, Ettore Poti, ha conferito encomio solenne alla dottoressa Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, al dottore Fabio Vitale, direttore generale di AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) e al dottore Lorenzo Giachini, amministratore unico della società AGECONTROL SPA, presenti alla cerimonia tanti rappresentanti delle istituzioni provenienti da tutto il territorio.

Il sindaco Poti ha colto l’occasione per annunciare che il fagiolo di Controne già presidio Slow Food, ebbe ottenere presto il riconoscimento i GP in quanto l’iter è stato già avviato.