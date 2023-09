Controne, il Comune punta alla produzione di un olio d’oliva d’eccellenza. Ecco come partecipare alla manifestazione d’interesse

Il comune di Controne, guidato dal sindaco, Ettore Poti, ha espresso la volontà di dare il via ad un progetto integrato mirato a migliorare la qualità dell’Olio Extra Vergine di Oliva prodotto sul territorio comunale. Il progetto sarà sviluppato e organizzato in collaborazione con l’Associazione Assaggiatori Associati e sarà in linea con le finalità del PNRR per un sviluppo sostenibile ed inclusivo dei territori e delle loro risorse. L’associazione, insieme agli olivicoltori che aderiranno al progetto, studierà e concorderà i modi e i tempi per la produzione di un olio EVO, già considerato l’oro verde del territorio, che mira sempre di più all’eccellenza.

Ecco tutte le info utili

Sul sito istituzionale dell’ente, www.comune.controne.sa.it, è stata già pubblicata la manifestazione d’interesse a cui potranno rispondere i soggetti impegnati nel settore della produzione olivicola e della trasformazione olearia che operano a Controne. I moduli di adesione potranno anche essere ritirati presso l’ufficio anagrafe del palazzo comunale sito in piazza Umberto I. Le domande, con la relativa documentazione da allegare, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 14 settembre e potranno essere consegnate a mano presso la sede comunale o inviate, tramite Pec, all’indirizzo e-mail anagrafe.controne@asmepec.it .

L’idea è quella di valorizzare l’oro giallo del Cilento

Il progetto di miglioramento dell’olio extravergine d’oliva prodotto a Controne è stato denominato “CEVOQ – Control Extra Virgin Olive Oil Quality” .