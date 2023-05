Controllo straordinario del territorio e protezione dell’ambiente nel Cilento, identificate 540 persone: ecco l’operazione dei Carabinieri

La Compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania ha istituito un Reparto Territoriale con l’obiettivo di svolgere un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere.

L’operazione

L’operazione di controllo è stata condotta in più giorni e in diverse fasce orarie nei comuni cilentani impiegando un dispositivo composto da 110 pattuglie e 220 militari. Grazie all’impegno dei Carabinieri, sono stati controllati 440 veicoli e identificate 540 persone. Inoltre, sono state impartite 30 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

L’obiettivo: contrasto al degrado ambientale, illeciti

I controlli dei Carabinieri non si sono limitati al rispetto delle norme del Codice della Strada, ma si sono estesi anche al controllo ed alla vigilanza del patrimonio naturale, faunistico e paesaggistico, nonché al contrasto del degrado ambientale, dello smaltimento illecito di rifiuti e dell’antibracconaggio. A questo scopo, sono stati effettuati ulteriori controlli di specialità dai Carabinieri del Reparto Forestale Parco di Vallo della Lucania.

L’impegno dei Carabinieri di Vallo della Lucania ha permesso di garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini della zona. La presenza costante delle forze dell’ordine ha infatti scoraggiato i potenziali malviventi e ha permesso di individuare eventuali situazioni di pericolo prima che potessero sfociare in atti criminosi.