Controlli sulla movida salernitana: trovato anche uno scooter rubato

La Polizia di Stato nella serata di venerdì 13 settembre ha svolto misure di vigilanza e contrasto a fenomenologie criminose nel comune di Nocera.

In particolare, sono stati effettuati dei servizi di controllo del territorio “alto impatto” da parte del Commissariato di P.S. di Nocera con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della Squadra Mobile, disposti dal Questore in seguito alle determinazioni assunte nel Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Salerno.

Sono stati svolti controlli alle persone sottoposte a limitazione della libertà personale. Effettuati numerosi controlli a veicoli in transito in via Atzori e in altre vie del centro di Nocera; rinvenuto e sequestrato un motociclo risultato rubato. Inoltre controllati molti giovani avventori della Movida nella zona di Piazza del Corso, Viale Gramsci, via Giovanni XXIII.

Il bilancio dei controlli

