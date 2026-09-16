Controlli sul Lungomare Colombo: cibo scaduto e locale chiuso dalla Municipale

Controlli a tutela della salute pubblica e del rispetto delle regole commerciali sul litorale cittadino. Gli agenti del Nucleo Operativo Speciale (NOS) della Polizia Municipale, in sinergia con i tecnici dell’ASL Salerno (Servizi UOPC e Veterinario), hanno apposto i sigilli a un ristorante situato in zona Lungomare Colombo a seguito di un’ispezione che ha portato alla luce criticità sul piano igienico e amministrativo.

Prodotti scaduti e precarie condizioni igieniche: scatta la chiusura

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione circostanziata pervenuta al comandi della Polizia Locale. Durante l’accesso nei locali della struttura ricettiva, gli ispettori dell’azienda sanitaria e i vigili urbani si sono trovati di fronte a quadri di severa difformità rispetto alle normative vigenti.

Nel corso delle verifiche sono stati individuati e posti sotto sequestro circa 150 chilogrammi di alimenti non idonei al consumo. Il quantitativo comprendeva lotti di carne, pesce, pasta fresche o lavorate, unitamente a partite di frutta e verdura, in parte già scaduti e in parte stipati in ambienti privi dei requisiti di conservazione previsti dalle catene del freddo e dalle direttive HACCP. L’insieme delle difformità igienico-sanitarie riscontrate ha imposto l’immediata adozione del provvedimento di chiusura dell’attività di somministrazione per prevenire rischi per la salute degli utenti.

Abusivismo edilizio e occupazione di suolo pubblico sul Lungomare

Il quadro delle irregolarità si è ampliato a seguito dei rilievi volumetrici ed esterni effettuati dal personale dell’aliquota NOS. Gli agenti hanno difatti accertato un’occupazione abusiva di suolo pubblico pari a circa 160 metri quadri.

La superficie, allestita con strutture a servizio dei clienti, risultava completamente priva delle necessarie concessioni comunali e autorizzazioni amministrative. Nei confronti del titolare dell’esercizio sono stati avviati i procedimenti sanzionatori ed esecutivi previsti dal codice della strada e dai regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo demaniale e cittadino.

Inaspriti i controlli della Polizia Municipale e dell’ASL sul territorio

L’intervento eseguito sul Lungomare Colombo si inserisce all’interno di un piano coordinato di verifiche a medio e lungo termine indirizzato all’intero comparto della ristorazione e del commercio su aree pubbliche.

Le operazioni congiunte tra la Polizia Municipale e i dipartimenti UOPC e Veterinario dell’ASL proseguiranno nei prossimi giorni in tutti i quartieri cittadini. L’obiettivo istituzionale dichiarato è quello di intensificare il contrasto all’abusivismo, tutelare la sicurezza alimentare dei residenti e dei turisti e salvaguardare gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme tributarie e sanitarie.