Controlli lungo il litorale di Palinuro: c’è una denuncia

Nel comune di Centola, lungo il litorale, il personale della Guardia Costiera di Palinuro sta continuando i pattugliamenti al fine di verificare il rispetto dell’Ordinanza di Sicurezza balneare. Durante tali controlli, sono stati presi in esame complessivamente cinque stabilimenti balneari. Tra di essi, uno è risultato aver occupato un’area maggiore di quella autorizzata, con una differenza di circa 500 metri quadrati.

Denuncia e richiesta di ripristino

A seguito di questa violazione riscontrata dai militanti, il concessionario è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le conseguenze del suo comportamento. Inoltre, è stata emessa un’intimazione affinché l’occupazione e l’uso dell’area tornino immediatamente alla situazione regolare e autorizzata.

Continuità dell’Operazione Mare Sicuro

Questi controlli sul rispetto dell’Ordinanza di Sicurezza balneare proseguiranno come parte integrante dell’Operazione Mare Sicuro, che è stata avviata a livello nazionale il 17 giugno scorso. L’impegno della Guardia Costiera in questo ambito si estende su tutto il territorio marittimo, al fine di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme in ambito balneare.