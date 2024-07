Controlli dei carabinieri nel Golfo di Policastro. Denunciato un automobilista e sequestrati 10 veicoli

Intensificati i controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sapri nel corso di un servizio straordinario svoltosi nella tarda serata di ieri. L’operazione, che ha visto l’impiego di 7 pattuglie, è stata finalizzata al contrasto delle violazioni del Codice della Strada e alla prevenzione di incidenti stradali, con particolare attenzione ai turisti che affluiscono nel territorio durante il periodo estivo.

I posti di blocco sono stati attuati in tre punti strategici: all’altezza dello svincolo di Sanza, a Policastro e in ingresso al Comune di Sapri.

Controlli dei carabinieri di Sapri: un automobilista denunciato per guida in stato di ebrezza.

Oltre a denunciare un automobilista per guida in stato di ebrezza, i militari sapresi hanno elevato numerose contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada: 10 per mancato uso delle cinture di sicurezza; 1 per revisione scaduta; 3 per sorpassi non regolari.

Inoltre, sono stati sottoposti a sequestro: 9 veicoli privi di copertura assicurativa R.C.; 3 motocicli e ciclomotori i cui conducenti erano sprovvisti di casco protettivo.

Le pattuglie hanno infine ritirato 9 carte di circolazione e 8 patenti di guida. Nel corso del servizio sono stati rinvenuti e sequestrati: 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo eroina, 13 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana. Segnalati 7 soggetti come assuntori. La sostanza stupefacente è stata assunta in carico e debitamente custodita.

Complessivamente sono stati controllati 95 veicoli e 130 persone.