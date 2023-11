Controlli dei Carabinieri ed Ispettorato del lavoro nei cantieri tra Auletta e Pertosa

Controlli dei carabinieri nei cantieri edili. In particolare i Carabinieri della Stazione di Auletta hanno eseguito una serie di verifiche sul territorio di competenza a contrasto del lavoro nero e per accertare se tutte le norme di sicurezza fossero rispettate. I militari appartenenti alla Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, guidata dal capitano Roberto Bertini, sono stati coordinati nelle verifiche messe in atto dal maresciallo della stazione di Auletta, Fabio Pignatiello.

L’operazione

All’esito degli accertamenti sono state comminate delle sanzioni nei confronti di alcune società ed è stato posto sotto sequestro un cantiere. Elevate multe per 50mila euro con relativa segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente. I controlli sono stati eseguiti di concerto con il personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno.