Il 13 novembre ad Angri i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne del luogo.

L’uomo è indagato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” del tipo cocaina e crack suddivise in dosi, per un peso di circa 20,35 grammi, nonchè la somma in contanti di 255 euro provento dell’attività delittuosa.

L’indagato è stato posto ai domiciliari.