Controesodo nel Cilento: caos sulla Bussentina e sulla Cilentana per i cantieri

La viabilità nel Cilento e verso il Golfo di Policastro affronta una giornata di grave criticità nell’ultimo fine settimana di controesodo estivo, segnato da lunghi incolonnamenti e forti rallentamenti.

Il traffico intenso legato al rientro dei vacanzieri si è sommato alla presenza di cantieri stradali attivi sulle principali arterie di collegamento dell’area a sud di Salerno, paralizzando la circolazione e causando pesanti disagi agli automobilisti.

Traffico in tilt sulla Statale 517 Bussentina

La situazione più complessa si registra lungo la Strada Statale 517 “Bussentina”, fondamentale nodo di raccordo tra l’autostrada A2 del Mediterraneo, il Vallo di Diano e il Golfo di Policastro. Il punto critico è rappresentato dal cantiere attivo sul viadotto Santolia II, nel territorio comunale di Caselle in Pittari.

Nel tratto interessato dalle opere di manutenzione, dove il transito è regolato da un impianto semaforico a senso unico alternato, si sono formati oltre tre chilometri di coda in direzione Nord. I veicoli in incolonnamento hanno saturato la carreggiata a partire dalla galleria situata subito dopo lo svincolo per Torre Orsaia, costringendo decine di automobilisti a restare bloccati a lungo prima di poter superare il cantiere.

Questo collo di bottiglia ha caratterizzato negativamente la mobilità locale durante l’intera stagione estiva, generando disagi continui in entrambi i sensi di marcia.

Rallentamenti e cantiere aperto sulla Cilentana

Problematiche analoghe e rallentamenti diffusi sono stati rilevati fin dalle prime ore della mattina anche lungo la Strada Statale 18VAR Cilentana. In particolare, le criticità maggiori si concentrano nei pressi dello svincolo di Montano Antilia, dove sono in corso interventi di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale.

Anche su questa arteria la presenza delle limitazioni alla carreggiata ha provocato lunghe code in entrambe le direzioni di marcia, appesantendo ulteriormente il flusso dei veicoli di ritorno verso le autostrade e i centri urbani.

La concomitanza tra il picco delle uscite del controesodo e le strozzature dei cantieri ha reso particolarmente complessa la gestione della viabilità regionale in questa domenica di fine estate.