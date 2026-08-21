Controesodo da bollino rosso nel Salernitano: oltre 24 milioni di veicoli sulle strade in Italia

Il primo fine settimana di controesodo segna il rientro di milioni di italiani verso le grandi città dopo le vacanze estive. Secondo i dati dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, tra venerdì 21 e domenica 23 agosto si registreranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli sull’intera rete nazionale. Nel territorio della provincia di Salerno la situazione della viabilità richiede particolare attenzione: le arterie locali, da sempre snodo cruciale per i collegamenti tra il Sud e il resto d’Italia, sono interessate da un imponente flusso di veicoli in risalita dalle località turistiche della Campania, della Basilicata e della Calabria.

Bollino rosso e fascia di divieto per i veicoli pesanti

Viabilità Italia ha comunicato un quadro di circolazione critica, contrassegnato dal bollino rosso per il pomeriggio di venerdì 21 agosto, la mattinata di sabato 22 agosto e il pomeriggio di domenica 23 agosto. L’incremento del traffico si concentra prevalentemente in direzione nord e verso le dorsali autostradali.

Per favorire la fluidità della circolazione ed evitare ingorghi con i mezzi commerciali, è stato stabilito il blocco dei veicoli pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate. Le limitazioni restano in vigore sabato 22 agosto dalle ore 8:00 alle 16:00 e domenica 23 agosto dalle 7:00 alle 22:00.

Monitoraggio della rete e sospensione dei cantieri nel Salernitano

Per gestire l’imponente mole di traffico, Anas ha messo in campo circa 2.500 operatori sul territorio nazionale tra tecnici e personale d’esercizio, con il supporto operativo delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale. Sul piano delle infrastrutture, l’azienda ha ridotto al minimo la presenza di ostacoli lungo le carreggiate: fino al 7 settembre è prevista la chiusura o la sospensione di 1.175 cantieri su tutto il territorio nazionale, pari all’83% di quelli attivi (1.414).

Nel comprensorio salernitano i riflettori sono puntati sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, corridoio primario per i rientri dalla Calabria e dal Cilento verso lo snodo di Salerno, e sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore, da sempre interessata da volumi di traffico elevati nelle tratte che collegano i centri costieri.

Le direttive nazionali ed esterne al raggio locale

Oltre alla A2 e alla SS18 nel Salernitano, la mappa della viabilità critica evidenzia forti concentrazioni di veicoli su tutte le grandi direttrici italiane. Nel Mezzogiorno restano osservate speciali le autostrade siciliane A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, la SS106 Jonica in Calabria e la SS131 Carlo Felice in Sardegna.

Al Centro e al Nord la circolazione risulta particolarmente intasata lungo la SS148 Pontina e la SS7 Via Appia nel Lazio, l’itinerario E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna, oltre alle arterie costiere come la SS1 Via Aurelia e la SS16 Adriatica. Più a nord, rallentamenti sono previsti sui Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia, sulla SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, sulla SS45 di Val Trebbia in Liguria, sulla SS26 della Valle D’Aosta, sulla SS309 Romea e sulla SS51 di Alemagna in Veneto. Informazioni aggiornate in tempo reale sul calendario dei bollini sono reperibili sui canali ufficiali di Anas e della Polizia di Stato.