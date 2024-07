Continua il mercato del Santa Maria: firma anche il centrocampista Vatiero

Prosegue senza sosta il mercato della Polisportiva Santa Maria Cilento. La società giallorossa è lieta di ufficializzare l’acquisto di Francesco Vatiero. Di ruolo centrocampista, classe 1999, Vatiero ha disputato diversi campionati di Serie D militando in formazioni di livello come il Manfredonia, la Nocerina, ma anche esperienze con il Costa d’Amalfi e il Solofra.

Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Castel San Giorgio. “A Santa Maria incomincia per me una nuova sfida che ho voluto cogliere sin dal primo momento in cui sono stato chiamato. Conosco bene la società, che ringrazio per l’interessamento, e ho voglia di mettere in mostra le mie capacità. A disposizione di mister Quintiero per partire subito con il giusto piglio e iniziare alla grande la stagione”, evidenzia Vatiero.