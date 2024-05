Consorzio Bonifica di Paestum al voto: ecco le liste

La Deputazione Amministrativa del Consorzio Bonifica di Paestum ha approvato le liste dei candidati ammesse alle elezioni per il rinnovo degli organi consortili per il quinquennio 2024-2029, fissate per domenica 16 giugno 2024, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Nella prima fascia saranno eletti 3 delegati, nella seconda 6, nella terza 2 e nella quarta 1.

Gli elettori

Gli elettori sono divisi in 9 Comuni: Capaccio Paestum, Agropoli, Giungano, Cicerale ed Ogliastro Cilento (al voto presso la sede consortile di Capaccio Scalo); Albanella e Roccadaspide (alle urna presso la sede distaccata di Matinella); Serre ed Altavilla Silentina (al voto presso la sede dell’ente ad Altavilla Silentina).

Le liste

Questi i nomi delle liste e dei candidati ammessi: presenti alla competizione elettorale anche esponenti uscenti del Consiglio e giovani imprenditori del territorio.

Fascia n. 1

LISTA N. 1 – UNITI PER IL TERRITORIO

CILIBERTI Luigi

CILIBERTI Igor

LISTA N. 2 – PER I CONSORZIATI

FRUNZO Carmine

RUFO Vito

LISTA N. 3 – ARCOBALENO

SANTOMAURO Mario

QUAGLIANO Sergio

LISTA N. 4 – RISPETTIAMO L’ACQUA

TARALLO Franco

IMPEMBA Giancarlo

Fascia n. 2

LISTA N. 1 – LA PIRAMIDE

CIUCCIO Roberto

TEDESCO Giovanni

MARANO Pasquale

GUARIGLIA Ida

ORLOTTI Antonio

GRAVINA Vincenzo

LISTA N. 2 – ACQUA ALTA

MARRA Antonio

GIOIA Francesca

CARROZZA Franca

MARTINI Giulia

LISTA N. 3 – LA NUOVA PRIMAVERA

BARLOTTI Enrico

FRAIESE Vincenzo

TOPO Vincenzo

Fascia n. 3

LISTA N. 1 – PER IL CONSORZIO

VICEDOMINI Giuseppe

GRIPPA Francesco

LISTA N. 2 – PER IL TERRITORIO

IANNELLI Giovanni

SALZANO Pasquale

Fascia n. 4

LISTA N. 1 – PER IL TERRITORIO

MATRONE Alfonso