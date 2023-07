Consegnati i lavori per il ponte Tanagro tra Padula e Sassano. “Sei mesi e sarà pronto”

“Sei mesi per la consegna dei lavori del ponte Tanagro”. E’ quanto ha promesso il Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, questa mattina in occasione della consegna dei lavori per il Ponte Tanagro in località “Caiazzano” tra Padula e Sassano chiuso al transito per problemi strutturali dalla fine del 2021 in seguito ad una verifica che rilevava il cedimento di un pilastro centrale. Il ponte verrà demolito e ricostruito entro, secondo le previsioni, 175 giorni e costerà circa 2,5 milioni di euro.

Presenti sulla strada provinciale 51, dove insiste il ponte chiuso, il presidente della Provincia Franco Alfieri, il vicepresidente della Provincia Giovanni Guzzo, il consigliere Regionale con delega ai trasporti Luca Cascone, il consigliere Regionale Tommaso Pellegrino, il consigliere provinciale Giuseppe Ruberto e alcuni sindaci della zona come la sindaca di Monte San Giacomo, Angela D’Alto e il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone.

Presenti anche Michela Cimino e Domenico Rubino, sindaci rispettivamente di Padula e di Sassano i due centri più colpiti a livello economico e anche in termini di viabilità a causa della chiusura del ponte.