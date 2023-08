Consegnati i lavori per il completamento della bretella Massicelle-Laurito | VIDEO

Consegnata, nell’aula consiliare di Laurito, la seconda e ultima fase dell’appalto relativo ai lavori della bretella Massicelle – Laurito. Dopo anni di attesa le comunità di Laurito, Montano, Alfano e Rofrano potranno finalmente accorciare i tempi di percorrenza della variante alla Statale 18. Il sindaco Vincenzo Speranza ha affermato: “Abbiamo riesumato un cadavere che rischiava di rimanere incompiuto visto che questa opera era sparita dalla programmazione provinciale e regionale degli anni passati. Ringraziamo il Presidente della Provincia Franco Alfieri che è stato fondamentale per raggiungere questo traguardo che è comunque frutto di un lavoro sinergico tra diverse istituzioni. Oggi siamo qui senza trionfalismi, ma consapevoli che stiamo per ultimare un’opera fondamentale per ben quattro comunità.” Da parte sua il presidente Alfieri ha espresso soddisfazione per questa opera che vedrà finalmente il completamento dopo quasi 20 anni da quando, in qualità di assessore provinciale ai Lavori Pubblici, ne aveva seguito l’appalto per 8 miliardi di lire.

Un’opera che migliora la vita dei cittadini

Alfieri ha poi sottolineato come nei prossimi mesi saranno consegnati altri lavori importanti come la strada di Rizzico, il quarto lotto dell’Aversana che faciliterà il raggiungimento dell’aeroporto di Salerno la cui apertura è prevista per il prossimo anno. “Migliorare la viabilità del nostro territorio significa migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti che deve essere la nostra priorità, ancora prima di pensare al turismo” ha concluso il presidente della Provincia promettendo di rimanere vigile sui tempi di consegna dell’opera perché “la politica non va in vacanza”. Presente alla cerimonia anche il consigliere regionale delegato ai Trasporti, Luca Cascone.

Presente alla cerimonia anche il consigliere regionale Cascone

Quest’ultimo ha ribadito l’impegno della Regione Campania per la viabilità. “Abbiamo finanziato 700 milioni di euro di strade ed è nostra intenzione finanziarne altrettanti perché qualsiasi aspetto della crescita dei nostri centri, specialmente nell’interno, passa necessariamente dagli investimenti sulla viabilità.” Cascone si è poi complimentato con il sindaco di Laurito Vincenzo Speranza per essere stato determinante nell’inserimento della bretella Massicelle – Laurito nel Patto per la Campania del 2017. A testimoniare la sinergia e il lavoro di squadra, anche la presenza degli amministratori dei comuni di Montano Antilia, Rofrano, Cuccaro Vetere, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria e Alfano.