Consegnati 20 decreti di nomina ad Agenti accertatori comunali per la gestione dei rifiuti

Stamattina, giovedì 25 maggio, sono stati consegnati 20 decreti di nomina ad altrettanti Agenti accertatori comunali per la gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti all’interno delle Città Capaccio Paestum. Queste nomine sono il risultato di una convenzione stipulata tra il Comune, la Società Sarim srl e l’associazione “Laboratorio Verde Capaccio Paestum – Agropoli”. I volontari, dopo aver superato un corso di formazione rilasciato dalla Global Academy di Roma, sono ora pronti ad assumere le loro funzioni.

Compiti delle nuove guardie ambientali

I 20 volontari dell’associazione “Laboratorio Verde Capaccio Paestum – Agropoli” svolgeranno diverse funzioni come agenti accertatori comunali. Uno dei loro principali compiti sarà quello di promuovere la corretta raccolta differenziata dei rifiuti attraverso azioni di prevenzione ed educazione. Inoltre, saranno responsabili dell’individuazione dei trasgressori e dell’accertamento delle violazioni amministrative ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali. Saranno in grado di redigere le sanzioni amministrative e notificarle nei casi previsti.

L’impegno del sindaco per un territorio più pulito

Il sindaco Franco Alfieri ha espresso la sua soddisfazione per l’entrata in funzione delle nuove guardie ambientali. Ha sottolineato che il loro ruolo principale, specialmente inizialmente, sarà quello di educare la comunità alla corretta raccolta differenziata e prevenire il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. In vista della stagione estiva, l’obiettivo sarà contrastare l’inciviltà e mantenere il territorio il più pulito possibile. Il sindaco ha espresso il suo ringraziamento ai volontari per il loro impegno, dedizione e passione al servizio della loro città.