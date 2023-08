Consegnam: il “Food Delivery” sbarca in Cilento

Si potrà ordinare anche direttamente dalla spiaggia. Arriva in Cilento Consegnam, il servizio di consegna a domicilio targato Made in Italy. L’intenzione è di «portare il delivery, dove il delivery non c’è». È il caso del Cilento dove le località costiere, principale meta per le vacanze estive, beneficeranno di questo servizio fino al concludersi della stagione estiva. L’azienda di delivery campana ha, infatti, deciso di seguire le esigenze della propria clientela accompagnando coloro che si spostano per le vacanze sulla costa cilentana. Un tour di hostess itineranti sta diffondendo l’attività, durante i weekend, girando per le spiagge e la località con una vettura targata Consegnam.

L’idea di occuparsi della costiera cilentana in estate è stata pianificata diverso tempo fa e ciò ha permesso all’azienda di collaborare con partner selezionati e di qualità. L’obiettivo di Consegnam è, infatti, garantire ai propri clienti un’esperienza culinaria soddisfacente e varia. Inoltre, vi è intenzione di raggiungere delle località che non sono interessate dal delivery e questo rappresenta un’importante novità per il territorio. L’azienda è molto orgogliosa del progetto “Cilento Secondo Atto” e di dare la possibilità all’economia locale della zona cilentana di svilupparsi e diversificarsi. Il progetto interesserà principalmente le aree di Palinuro e Marina di Camerota.

Consegnam, nato in Campania nel 2018, ha già raggiunto numerose città della nazione ma intende accompagnare la propria clientela durante tutto l’anno, anche nel periodo di vacanza. Infatti, tutti gli utenti sia i nuovi, che scaricano l’applicazione per la prima volta, che coloro che già la utilizzano nella propria città di residenza potranno usufruirne tranquillamente. Basterà semplicemente locarsi nelle zone di vacanza del Cilento, nello specifico di Palinuro e Marina di Camerota e si potrà ordinare il proprio pasto o qualunque altra cosa che sia consegnabile. I prodotti ordinati saranno consegnati così nella residenza estiva dei clienti.