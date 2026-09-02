Concorsi a Salerno, bufera su Salerno Solidale: l’Anac valuta il caso

Trasparenza e concorsi pubblici nelle società partecipate del Comune di Salerno: un tema che riaccende lo scontro politico in città. Al centro della polemica finisce la società Salerno Solidale, segnalata all’Autorità Nazionale Anticorruzione dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Ersilia Trotta.
La segnalazione all’Anac sulla pubblicazione delle graduatorie
La vicenda riguarda la pubblicazione delle graduatorie per l’assunzione di assistenti sociali, diffuse tramite codici identificativi anziché con i nomi in chiaro dei vincitori. Una scelta che, secondo la consigliera d’opposizione, violerebbe le direttive Anac in materia di trasparenza amministrativa.
La replica di Salerno Solidale e la posizione dell’opposizione
La replica della municipalizzata, che definisce provvisorie le graduatorie in attesa delle verifiche sui requisiti, non convince l’opposizione. Ersilia Trotta evidenzia incongruenze e risposte insufficienti, ricordando come gli atti ufficiali facessero già riferimento a graduatorie finali.
Il confronto con Salerno Mobilità e i prossimi sviluppi
Un comportamento opposto a quello adottato da un’altra partecipata comunale, Salerno Mobilità, che ha accolto tempestivamente le richieste pubblicando i dati completi. Mentre Salerno Solidale fa sapere che le assunzioni saranno formalizzate solo al termine dei controlli, la vicenda passa ora al vaglio dell’Anac, chiamata a chiarire la regolarità delle procedure.