Conclusa la terza edizione della Convergenze Academy

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON, comunica la conclusione della terza edizione della Convergenze Academy, quest’anno dedicata alla Cybersecurity, realizzata con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

La terza edizione, della durata di 10 settimane, ha coinvolto i giovani talenti in un percorso formativo e workshop tematici in collaborazione con Mindstorm, startup del mondo della cybersecurity e dal team System Engineering di Convergenze. Con questo progetto, Convergenze si conferma nuovamente come un attore chiave nello sviluppo innovativo e sostenibile della comunità, impegnandosi ancora una volta a investire nella formazione dei giovani, dotandoli delle competenze indispensabili per affrontare le sfide future nel settore della cybersecurity, e investendo sulle potenzialità del territorio.

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha così commentato: “La conclusione della terza edizione della Convergenze Academy rappresenta un momento significativo non solo per i partecipanti, ma anche per Convergenze e per l’intera comunità del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La cerimonia di consegna degli attestati ha celebrato il lavoro e l’impegno dei giovani talenti che hanno partecipato a questo percorso formativo dedicato a un tema di cruciale importanza come la Cybersecurity. L’approccio caratterizzato da workshop tematici e formazione pratica non solo arricchisce le competenze dei partecipanti, ma contribuisce anche a creare una rete di professionisti pronti a rispondere alle sfide del futuro digitale. La Cybersecurity è un campo in continua evoluzione, e fornire ai giovani le competenze necessarie per affrontare queste sfide è un passo importante verso la creazione di una comunità resiliente e preparata. Convergenze quindi, attraverso la sua Academy, non solo forma professionisti, ma promuove anche un senso di appartenenza e responsabilità verso il territorio, valorizzando le potenzialità locali. La Convergenze Academy si conferma ancora una volta un esempio luminoso di come l’innovazione e la formazione possano andare di pari passo, creando opportunità per le nuove generazioni”.