Concerti di “Musica da Insiemi” a Paestum: 31 Orchestre Verticali Territoriali Junior

La Campania si prepara ad accogliere la prima edizione di “Aule Armoniche – Musica di InsiemI”, una grande festa dedicata alla musica che coinvolge 31 licei musicali, 174 scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale, 300 docenti e 2728 alunni.

L’evento si terrà dal 16 al 19 maggio presso il Parco archeologico di Paestum Velia e vedrà la partecipazione di studenti provenienti da tutta la regione.

L’evento

La manifestazione, inserita nel calendario della “Settimana della Musica” promossa dall’INDIRE e coordinata dal Comitato per l’apprendimento pratico della Musica, è stata ideata e coordinata dalla rete dei licei musicali e delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale della Campania in sinergia con l’Ufficio scolastico regionale e patrocinata dall’Assessorato alle politiche giovanili della Regione Campania.

Le 31 orchestre verticali territoriali junior formate dagli studenti dei licei musicali e delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale, eseguiranno brani di musica classica e moderna guidati dai loro docenti. Le esibizioni si terranno quattro volte al giorno (alle 9, 11.15, 13.30 e 15.45) e accompagneranno la passeggiata tra i templi di turisti e visitatori con emozionanti e suggestive esibizioni.

Gli interventi

La Rassegna avrà il piacere di ospitare personalità di spicco nel mondo della scuola e della cultura come il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania Ettore Acerra, la coordinatrice del Comitato per l’apprendimento pratico della Musica Annalisa Spadolini, la referente alle attività Musicali U.S.R. Campania Margherita Aruta, l’Assessore all’Istruzione e alle politiche giovanili della Regione Campania Lucia Fortini, il Direttore del Parco archeologico di Paestum/Velia Tiziana D’Angelo, il Sindaco di Capaccio/Paestum e Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri e i Direttori dei Conservatori della Campania.

Non solo un evento musicale, ma un’occasione di incontro e di unione per studenti e docenti di diverse scuole della Campania. Come diceva Friedrich Nietzsche: “La vita senza la musica sarebbe un errore”, e questa rassegna rappresenta proprio la magia della musica che unisce, crea energia ed entusiasmo, sancendo il successo di un grande evento all’orizzonte.