Con forti dolori chiede assistenza ad Agropoli e Capaccio Paestum, poi muore in ospedale: presentata denuncia

Aperte le indagini a seguito della morte di una donna di 79 anni, deceduta il 17 agosto scorso presso l’ospedale Villa Malta di Sarno. La Procura di Nocera Inferiore ha iscritto nel registro degli indagati ben 17 medici, con l’ipotesi di omicidio colposo.

Assistenza in tre strutture, poi il decesso

La paziente, prima del decesso, aveva fatto ricorso alle cure di tre diverse strutture sanitarie. Secondo la denuncia dei familiari, la donna, in vacanza tra Capaccio Paestum e Agropoli, si era recata inizialmente al pronto soccorso agropolese per forti dolori addominali. A causa di un’emergenza in corso, aveva poi deciso di spostarsi al Psaut di Capaccio Scalo, dove le era stata prescritta una cura e consigliato il ricovero, senza ulteriori accertamenti. Il giorno successivo, non avendo trovato sollievo, si era recata a Sarno.

Per fare piena luce sulla vicenda, è stata disposta l’autopsia, eseguita ieri pomeriggio dal medico legale Gabriele Casaburi insieme ad altri due specialisti. I periti dovranno chiarire le cause del decesso e ricostruire l’evoluzione clinica della paziente, analizzando in particolare le sue condizioni al momento del ricovero nelle diverse strutture e le procedure adottate dai medici.