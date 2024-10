Comunità Montana Vallo di Diano: grande partecipazione al seminario formativo “Funghi e Tartufi in Campania”

Ampia partecipazione ed attento interesse ha suscitato il seminario formativo “Funghi e Tartufi in Campania, risorse del bosco”. L’evento è stato organizzato dalla Comunità montana Vallo di Diano presso la propria sede di via Vascelle a Padula, martedì 29 Ottobre scorso dalle 17:00.

Il gradimento è stato merito dei relatori scelti dall’Ente montano, particolarmente competenti. Tra questi le relazioni degli esperti Pasquale Santalucia, funzionario tecnico della Regione Campania, Domenico Senese, micologo dell’ASL Salerno, Michele Caputo, micologo del C.O.A.M. dell’Università di Salerno, e di Maria Rosaria Di Santi, docente di Scienze Naturali presso l’Istituto Omnicomprensivo Padula.

L’incontro

Nel dettaglio, dopo i saluti del presidente Vittorio Esposito e del dirigente Donato Natiello, Domenico Senese ha illustrato qual è l’iter necessario per ottenere l’autorizzazione alla raccolta del fungi. Michele Caputo è entrato nel dettaglio dell’aspetto aspetto micologico dei funghi tartufi. Maria Rosaria Di Santi ha spiegato i caratteri morfologici di funghi e tartufi e riportato una breve storia della Micologia. Pasquale Santalucia ha invece argomentato l’aspetto normativo e fatto un’introduzione al nuovo sistema informatico per la richiesta di rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi. Infine, per i Carabinieri Forestali, c’è stato l’intervento Massimo Romano, che ha relazionato sull’aspetto sanzionatorio.

Soddisfatto il presidente Esposito per “aver offerto ai raccoglitori del nostro comprensorio un quadro informativo completo sulle opportunità offerte da questa attività, da svolgere con amore per il territorio e senza corre rischi per la salute o di incorrere in sanzioni”.