Comunità Montana Calore Salernitano, è il sindaco di Felitto Carmine Casella il nuovo presidente

Si sono concluse in questo momento le operazioni di voto presso la sede della Comunità Montana Calore Salernitano sita a Roccadaspide ed è il sindaco di Felitto, Carmine Casella, il nuovo presidente dell’ente.

Il Consiglio Generale, in seduta straordinaria, era stato convocato per oggi dal consigliere anziano, come da prassi, Carmine D’Alessandro, amministratore del comune di Magliano Vetere.

Il voto alla Comunità Montana Calore Salernitano

Erano due gli amministratori in corsa per la carica di presidente dell’ente: Carmine Casella, sindaco di Felitto e Antonio Manzi, vicesindaco di Monteforte Cilento.

Casella è stato eletto con nove voti, due i voti per Manzi; due i comuni assenti al Consiglio Generale e un comune astenuto.

Fanno parte della Comunità Montana Calore Salernitano i comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Roccadaspide, Sacco, Stio, Trentinara e Valle dell’Angelo.