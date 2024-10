Comunità Montana Alburni, Carlo Onnembo è il nuovo Segretario Generale

La Comunità Montana Alburni ha un nuovo Segretario Generale: il dottore Carlo Onnembo. Ieri mattina, presso la sede dell’ente sita a Controne, il presidente Antonio Opramolla, insieme agli altri amministratori, ha dato il benvenuto al neo segretario.

“Il dottore Onnembo non è solo un professionista altamente qualificato, ma è anche profondamente radicato nel territorio alburnino pertanto la sua conoscenza delle esigenze e delle realtà locali rappresenta un valore aggiunto per l’ente montano. La sua esperienza e le sue doti umane e professionali consentiranno alla Comunità Montana Alburni di affrontare le sfide che l’attendono e di guardare al futuro con ottimismo” hanno fatto sapere dall’ente.

Avviato un percorso virtuoso per la Comunità Montana Alburni

“Sin dal primo giorno di insediamento abbiamo lavorato costantemente per poter avviare un nuovo e virtuoso percorso per la Comunità Montana Alburni e per chiudere le rendicontazioni relative alle annualità precedenti in modo da poter saldare i lavoratori del settore idraulico-forestali perché sappiamo bene che non si può gestire la forestazione senza regolarizzare alcuni aspetti fondamentali come questo. E’ un ente che guarda lontano e siamo certi che con coraggio e fianco a fianco, possiamo ottenere risultati straordinari” ha affermato Opramolla augurando buon lavoro al nuovo Segretario.