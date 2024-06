Comuni ciclabili: assegnate le bandiere gialle, new entry Ispani

La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha assegnato la Bandiera Gialla ai Comuni Ciclabili, una iniziativa giunta alla sua settima edizione. Il riconoscimento “Valuta e attesta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile, scelta fondamentale per il buon esito della transizione virtuosa delle nostre città”.

In provincia di Salerno tutti i comuni ciclabili sono in Cilento e c’è anche una new entry: Ispani che si aggiunge a Camerota, Capaccio Paestum, Castelnuovo Cilento, Roccagloriosa, San Giovanni a Piro.