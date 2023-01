Comune più vicino ai cittadini: le comunicazioni arrivano su WhatsApp

Comune più vicino ai cittadini, grazie anche alle nuove tecnologie. L’amministrazione comunale di Camerota, per informare la propria cittadinanza, ha attivato un nuovo servizio di comunicazione tramite l’applicazione WhatsApp.

Comunicazioni via WhatsApp: l’iniziativa di Camerota

In questo modo vengono implementati gli strumenti informativi già in uso, stando al passo coi tempi e considerando la velocità con cui si riesce a raggiungere un altissimo numero di utenti in pochi secondi.

Per accedere al servizio è semplice: occorre cliccare dal proprio smartphone ad un link apposito (clicca qui).

Come funziona il servizio

Una volta iscritto il cittadino entra automaticamente all’interno di un canale Whatsapp dove è possibile solo ricevere, e quindi leggere, le notizie che riguardano il Comune di Camerota.

In questo modo ogni persona che fa parte del canale, in tempo reale, saprà della situazione viabile, di eventuali disservizi o allerte ma anche di opportunità, eventi e tanto altro. I cittadini iscritti al momento sono oltre 1.300.

Camerota non è l’unico comune ad aver avviato una iniziativa del genere. L’ultimo è stato Corleto Monforte che pure ha dato la possibilità ai cittadini di ricevere comunicazioni direttamente tramite il proprio smartphone. Un modo per far sì che l’Ente locale sia più vicino ai cittadini e li renda partecipi di quanto accade sul territorio e delle iniziative che si realizzano.