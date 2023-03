Comune di Castellabate partecipa alla Fiera Agricola di San Marco Evangelista

Il Comune di Castellabate ha partecipato ieri alla Fiera Agricola presso il Polo Fieristico in San Marco Evangelista. L’evento, iniziato venerdì e che si concluderà oggi, è un momento di esposizione delle specialità enogastronomiche delle Municipalità marciane e un’occasione per importanti dibattiti e convegni sulle eccellenze enogastronomiche dei territori marciani.

L’iniziativa

L’iniziativa fa parte della ricca programmazione della Rete unita nel nome di San Marco, di cui Castellabate è Capofila. Il sindaco Marco Rizzo, in qualità di Presidente della Rete, e l’assessore Nicoletta Guariglia sono stati presenti accompagnati dagli stand espositivi di alcuni dei prodotti tipici di Castellabate che ne costituiscono gli elementi distintivi e caratteristici dell’identità.

Promuovere il patrimonio materiale ed immateriale di ogni comunità

Il sindaco Marco Rizzo ha sottolineato che l’evento è esemplificativo dell’obiettivo principale di tutte le attività marciane: la promozione, diffusione e condivisione del patrimonio materiale ed immateriale di cui ogni comunità è custode. Oggi più che mai l’enogastronomia rappresenta un trend rilevante all’interno del settore turistico, ed è espressione di tradizioni, cultura, di saperi tramandati da generazione in generazione. Riesce a trasferire in modo diretto agli utenti/turisti l’essenza stessa di un popolo, di un’intera comunità.

Valorizzare le specialità enogastronomiche locali

L’assessore Nicoletta Guariglia ha ringraziato le aziende per aver partecipato alla fiera agricola, sottolineando che sono loro che con dedizione e impegno costante fanno conoscere grazie ai loro prodotti la storia e la tradizione della terra. Il Comune di Castellabate è consapevole del loro valore e sarà sempre al fianco di queste realtà locali affinché le specialità enogastronomiche vadano tutelate, promosse e fatte conoscere in tutta Italia e nel mondo.

In conclusione, la partecipazione del Comune di Castellabate alla Fiera Agricola di San Marco Evangelista si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura del cibo e delle tradizioni locali, sostenendo le aziende che operano in questo settore e garantendo una maggiore visibilità alle specialità enogastronomiche del territorio.