Comune del Cilento lancia un progetto per promuovere la lettura

Il Comune di Centola, ha deciso di puntare sulla lettura come strumento di crescita culturale e sociale della comunità. A tal fine, ha deciso di candidarsi al Bando del Centro per il libro e la lettura per il biennio 2022-2023, per ottenere i fondi necessari ad avviare delle iniziative specifiche.

Ciò è possibile dopo che Centola ha ottenuto un anno fa il prestigioso titolo di “Città che legge” per le sue attività finalizzate a sostenere la lettura.

“Un mondo di libri attorno a te”: il progetto di Centola

Nel quadro di questo riconoscimento, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosario Pirrone ha deciso di candidare a finanziamento un progetto dal titolo “Un mondo di libri attorno a te”, del valore di 20mila euro. L’obiettivo del progetto è di portare i libri al di fuori delle biblioteche e renderli accessibili a tutta la comunità.

Coinvolgere tutta la comunità nella promozione della lettura

Il progetto “Un mondo di libri attorno a te” prevede la creazione di angoli per la lettura, sia interni che esterni, nei luoghi di aggregazione della comunità, come le scuole, il centro per anziani, il museo e gli spazi pubblici. L’obiettivo è coinvolgere l’intera popolazione, a partire dai più piccoli fino agli anziani, per diffondere la cultura della lettura come pratica sociale diffusa e strumento di partecipazione e inclusione della comunità.

Angoli per la lettura: come saranno allestiti

Gli angoli per la lettura saranno allestiti con poltroncine, librerie, ebook o cassette portalibri a tema. In questo modo, i cittadini avranno la possibilità di accedere a una vasta gamma di libri e di trovare un ambiente confortevole dove leggere e riflettere. Il progetto avrà una durata di un anno e punta a creare un legame forte tra i cittadini e la lettura, rendendo la cultura accessibile a tutti.