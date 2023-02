Comune acquista 13 defibrillatore e organizza corsi salvavita per tutti

Arriva dalla Costiera Amalfitana l’esempio di un comune che ha scelto di puntare sulla salute e sulla sicurezza di cittadini e turisti. L’amministrazione comunale di Amalfi, infatti, ha scelto di acquistare 13 defibrillatori da posizionare nei punti strategici della città. In questo modo il centro costiero si appresta a diventare uno dei Comuni più cardioprotetti della Regione.

La svolta di Amalfi

Non finisce qui, perché l’Ente ha scelto di avviare anche una massiccia campagna di formazione continuativa rivolta principalmente ad associazioni, operatori turistici, commercianti e studenti delle quinte superiori.

In questo modo ognuno sarà in grado di saper utilizzare i defibrillatori e con essi saper praticare anche le manovre salvavita necessarie in caso di primo intervento. Primo appuntamento il prossimo 14 febbraio 2023.

«L’iniziativa si è resa necessaria prima ancora di procedere all’installazione dei defibrillatori perché la formazione prescinde dalla disponibilità delle apparecchiature che a breve saranno collocate nei punti strategici della città. Tutti allertanti, ovvero collegati alla centrale operativa del 118 che riceverà un input localizzato in caso di utilizzo, i defibrillatori saranno installati presso i cimiteri cittadini, nelle frazioni, e nei luoghi di maggiore affluenza e verranno contenuti in apposite teche, resistenti alla salsedine, complete di stallo e a temperatura controllata. Quindi non temono gli sbalzi termici sia d’estate che d’inverno e consentono di conservare al meglio i dispositivi che per effetto di una convenzione con la ditta fornitrice saranno ciclicamente sottoposti a revisione e ad interventi di sostituzione della componentistica in caso di utilizzo».

Le caratteristiche dei defibrillatori

Due dei tredici defibrillatori sono maggiormente performanti e avranno la possibilità di intervenire con maggiore incisività su persone in sovrappeso. Saranno collocati nei pressi del parcheggio di Piazza Flavio Gioia e nelle adiacenze delle giostrine ubicate all’inizio della zona portuale.