Compi un atto d’amore, dona il sangue. L’Associazione volontari sangue, organizza una giornata ad Aquara

L’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) U. d.R. di Agropoli, ha organizzato una giornata di raccolta straordinaria di sangue nel comune di Aquara che si terrà domenica 29 gennaio 2023.

I donatori potranno recarsi presso piazza Vittorio Veneto dalle ore 8:00 alle ore 12:00 dove troveranno gli operatori e l’apposito camper dell’Avis presso cui effettuare il prelievo in tutta sicurezza.

Appuntamento il 29 gennaio ad Aquara

La giornata è stata organizzata con l’ausilio dell’associazione ONLUS La Solidarietà di Aquara alla luce della grande necessità di sacche di sangue che puntualmente si registra non solo negli ospedali campani, ma in quelli di tutta la nazione. Potranno recarsi a donare il sangue anche i cittadini residenti in altri comuni.

Donare il sangue, un atto d’amore

La donazione è un vero e proprio atto d’amore verso gli altri perché salva una vita, ma allo stesso tempo anche verso se stessi perché permette anche di controllare il proprio stato di salute.

Donare il sangue è un gesto molto importante, gratifica chi lo offre e salva chi lo riceve. Aiutiamo il prossimo facendo un regalo a noi stessi. Vi aspettiamo in tanti” fanno sapere i membri dell’associazione.