Commissario Straordinario per la Peste Suina: 38mila cinghiali da abbattere, 26mila nella zona rossa di Cilento e Diano

Il Commissario Straordinario per l’emergenza peste suina africana, Angelo Caputo, ha recentemente condiviso sul sito del Ministero della Salute un piano d’azione volto a contenere la diffusione della malattia che ha portato alla dichiarazione di “zona rossa” in ben 17 Comuni del Salernitano.

Le azioni per contrastare la peste suina

Questo piano d’azione prevede l’abbattimento di circa 38.000 cinghiali, con ben 26.000 di essi destinati alle zone dei Comuni interessati dalla “zona rossa”. Questi abbattimenti saranno effettuati da squadre di cacciatori specializzati, utilizzando mezzi aerei e droni per garantire l’efficacia delle operazioni.

Inoltre, il piano contempla la creazione di recinzioni atte a proteggere gli allevamenti di suini, la sistematica disinfezione dei veicoli che entrano ed escono dalle “zone rosse” e un programma di sensibilizzazione della popolazione sui rischi connessi alla peste suina africana.

Comuni nella “Zona Rossa”

I Comuni che attualmente rientrano nella “zona rossa” sono i seguenti:

Buonabitacolo Casalbuono Casaletto Spartano Castelle in Pittari Monte San Giacomo Morigerati Padula Piaggine Rofrano Sala Consilina Sassano Teggiano Torraca Tortorella Valle dell’Angelo Sanza Montesano sulla Marcellana

I rischi

La peste suina africana è una malattia virale che colpisce sia suini domestici che selvatici. Essa è altamente contagiosa e può causare la morte degli animali infetti. Inoltre, l’uomo può contrarre la malattia consumando carne o prodotti derivati da animali infetti.

Gli interventi

Il piano di interventi include principalmente le seguenti azioni:

Abbattimento di Cinghiali: L’abbattimento dei cinghiali rappresenta la misura principale per contenere la diffusione della peste suina africana. Sarà effettuato da squadre di cacciatori specializzati, con il supporto di mezzi aerei e droni. Protezione degli Allevamenti di Suini: Saranno realizzate recinzioni per proteggere gli allevamenti di suini da possibili intrusioni di cinghiali. Disinfezione dei Veicoli: I veicoli che entrano ed escono dalle “zone rosse” saranno accuratamente disinfettati al fine di ridurre il rischio di diffusione del virus. Sensibilizzazione della Popolazione: La popolazione sarà informata sui rischi legati alla peste suina africana e sulle misure da adottare per prevenirne la diffusione.

La diffusione

In Italia, la peste suina africana è stata identificata per la prima volta nel 2022, in un allevamento di suini in Piemonte. Da allora, la malattia si è propagata in diverse altre regioni, tra cui la Campania.

Nel Salernitano, il primo caso di peste suina africana è stato confermato nel giugno del 2023, quando un cinghiale è stato trovato morto nel Comune di Buonabitacolo. Da allora, la malattia è stata rilevata in altri 16 Comuni della provincia di Salerno.