Commercialisti Salerno: nuova governance per la Fondazione dell’Ordine

La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno entra in una nuova fase strategica. Il rilancio nasce dalla stretta sinergia con l’ODCEC di Salerno guidato dal presidente Sergio Cairone, che conferma e rafforza il ruolo dell’Ente come braccio operativo del Consiglio dell’Ordine. L’obiettivo è supportare la categoria attraverso funzioni integrative rispetto all’ambito strettamente istituzionale, offrendo risposte concrete alle sfide attuali del mercato e valorizzando il ruolo dei professionisti sul territorio.

Nuove nomine e assetto della governance

Prima della pausa estiva, il Consiglio Generale della Fondazione — presieduto da Sergio Cairone e composto dal vice presidente Nicola Fiore, dal consigliere segretario Giuseppe Arleo, dal consigliere tesoriere Achille De Caro e dai consiglieri Antonio De Lucia, Rosita Galdi e Americo Rinaldi — ha deliberato i nuovi organi di vertice.

Alla guida del Comitato Direttivo è stato confermato Gianvito Morretta nel ruolo di presidente, affiancato dai componenti Pierluigi Chiarito, Giulia D’Andrea, Mauro De Santis e Luca Savastano. Contestualmente, la direzione scientifica della Fondazione è stata affidata a Rosario Camaggio, che avrà il compito di guidare le attività di formazione, studio e ricerca dell’Ente.

Sinergia e sviluppo al servizio dei professionisti

Il lavoro condiviso punta a creare un sistema integrato capace di valorizzare le competenze e promuovere l’innovazione per tutti gli iscritti dell’ordine salernitano.

“Questo rinnovato percorso – commenta il presidente dell’ODCEC di Salerno e del Consiglio Generale della Fondazione Sergio Cairone – è il risultato di un profondo lavoro di squadra tra le due istituzioni unite per supportare attivamente gli iscritti e a creare nuove opportunità di sviluppo professionale, riaffermando il ruolo del commercialista come partner strategico per la crescita del Paese. La condivisione di obiettivi e l’unione delle nostre forze ci permettono di fare sistema, rinnovando la Fondazione quale strumento di supporto alla professione e di promozione dell’innovazione, della qualità della formazione e della valorizzazione delle competenze dei commercialisti”.

Prospettive per la formazione e il territorio

Con il completamento dell’assetto organizzativo, l’Ente intende potenziare le iniziative di alta formazione, il confronto con il mondo universitario e le istituzioni locali, ponendosi come punto di riferimento per l’aggiornamento tecnico-scientifico.

“Desidero esprimere – dichiara il presidente Comitato Direttivo della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno Gianvito Morretta -la mia più sincera gratitudine al Presidente Sergio Cairone e a tutto il Consiglio Generale per la fiducia che hanno riposto nella mia persona e negli altri colleghi componenti la squadra. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza del ruolo strategico che la Fondazione riveste per la crescita della nostra categoria. Lavoreremo in piena sinergia con l’Ordine ed in continuità con il passato per promuovere una formazione sempre più qualificata, favorire la diffusione della cultura professionale e sviluppare progettualità innovative a beneficio degli iscritti e del territorio”.

Nelle prossime settimane la nuova governance definirà la programmazione operativa, che comprenderà eventi formativi, tavoli tecnici e progetti di ricerca mirati al rafforzamento della professione e al sostegno dello sviluppo economico e sociale della provincia di Salerno.