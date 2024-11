Come scegliere lenzuola di flanella perfette

La stagione più fredda dell’anno è ufficialmente iniziata,e con sé una significativa variazione dell’aspetto del nostro letto, ora più morbido e stratificato, che deve far spazio ad una serie variabile di articoli di biancheria da letto.

Tra questi, ci sono le lenzuola di flanella, specifica tipologia di lenzuola molto calda e soffice, da utilizzare rigorosamente nelle stagioni più fredde.

Se da un lato il bisogno di avere tutto il calore necessario non dev’essere affatto trascurato, dall’altro anche l’occhio vuole la sua parte e trovare il giusto equilibrio tra calore ed arredamento risulta sempre e comunque la scelta più condivisa e ricercata.

Per questo motivo, in questo articolo scoprirai come scegliere le lenzuola di flanella perfette per il tuo letto.

Fai in modo che il materiale non abbia più segreti per te

La flanella è un tessuto noto per la sua morbidezza, calore e versatilità, rendendolo una scelta eccellente per la biancheria da letto, specialmente durante i mesi più freddi.

Originariamente, la flanella veniva realizzata con lana cardata, ma nel tempo si è diffusa la produzione in cotone e fibre sintetiche. La flanella è molto apprezzata per la sua morbidezza, la traspirabilità che emerge comunque da un tessuto in grado di gittare un discreto grado di calore.

Una delle principali caratteristiche della flanella è la sua capacità di trattenere il calore. La superficie leggermente pelosa del tessuto, crea uno strato isolante che mantiene il calore corporeo, offrendo una sensazione di comfort e calore, per l’appunto, durante le notti fredde.

La flanella è rinomata per la sua straordinaria morbidezza, che la rende piacevole al tatto e ideale per il contatto diretto con la pelle. Questa qualità è particolarmente apprezzata nella biancheria da letto, poiché contribuisce a un sonno confortevole e avvolgente.

Nonostante la sua capacità di trattenere il calore, la flanella offre anche una buona traspirabilità. Pur trattenendo il calore, permette la circolazione dell’aria, garantendoti un ambiente di riposo asciutto e confortevole.

La flanella è un tessuto resistente, capace restare qualitativamente invariata anche dopo numerosi lavaggi. Tuttavia, è importante seguire le istruzioni di lavaggio e cura dei capi specifiche per preservarne la morbidezza e l’integrità nel tempo.

Scegli il modello giusto

Per scegliere le lenzuola di flanella giuste dovrai preoccuparti di capire quale sia il comfort che riescono a regalare, quanto possono durare e quanto si abbinino sia al resto della tua biancheria da letto invernale che all’arredamento con cui hai impreziosito questa stanza della casa. Vediamo ogni caratteristica da analizzare per scegliere le lenzuola perfette più nel dettaglio.

Occhio alla qualità del tessuto

La qualità del tessuto è uno dei fattori determinanti nella scelta delle lenzuola di flanella perfette (o dovrebbe diventarlo). Per quanto riguarda la qualità, presta attenzione a:

Composizione: prediligi lenzuola in flanella realizzate al 100% in cotone, per assicurarti morbidezza e traspirabilità superiori rispetto a quelle in fibre sintetiche.

prediligi lenzuola in flanella realizzate al 100% in cotone, per assicurarti morbidezza e traspirabilità superiori rispetto a quelle in fibre sintetiche. Grammatura: La densità del tessuto, espressa in grammi per metro quadrato (GSM), influisce sul calore e sulla resistenza. Una grammatura tra 170 e 200 GSM è ideale per avere lenzuola calde e sufficientemente leggere.

La densità del tessuto, espressa in grammi per metro quadrato (GSM), influisce sul calore e sulla resistenza. Una grammatura tra 170 e 200 GSM è ideale per avere lenzuola calde e sufficientemente leggere. Trattamenti Anti-Pilling: La presenza di trattamenti specifici contro la formazione di pallini (pilling) mantiene le lenzuola lisce e piacevoli al tatto nel tempo. L’ideale per lenzuola belle da vedere nel tempo e confortevoli da usare.







Scegli con cura colori e fantasia

Anche colori e fantasia sono particolarmente importanti per scegliere una soluzione che offra l’equilibrio perfetto tra estetica e comfort. Per fare la scelta esteticamente più saggia, osserva:

Armonia Cromatica: scegli colori che si integrino con la palette della stanza contribuisce a creare un ambiente coerente e rilassante.

scegli colori che si integrino con la palette della stanza contribuisce a creare un ambiente coerente e rilassante. Fantasie: Motivi geometrici, floreali o a tinta unita possono essere selezionati in base allo stile dell’arredamento, sia esso moderno, classico o rustico.

Motivi geometrici, floreali o a tinta unita possono essere selezionati in base allo stile dell’arredamento, sia esso moderno, classico o rustico. Stagionalità: Scegli fantasie e colori che riflettano la stagione può aggiungere un tocco di freschezza e attualità alla camera.

Scegli la dimensione giusta per il tipo di letto e per lo spessore del materasso

Misure adeguate: Assicurati che le lenzuola siano delle dimensioni corrette per il proprio materasso, evitando eccessi di tessuto o tensioni che potrebbero compromettere il comfort.

Assicurati che le lenzuola siano delle dimensioni corrette per il proprio materasso, evitando eccessi di tessuto o tensioni che potrebbero compromettere il comfort. Lenzuolo con angoli: Un lenzuolo con angoli elasticizzati garantisce una migliore aderenza al materasso, mantenendo il letto in ordine e rendendo l’operazione di rifare il letto più semplice.

Un lenzuolo con angoli elasticizzati garantisce una migliore aderenza al materasso, mantenendo il letto in ordine e rendendo l’operazione di rifare il letto più semplice. Profondità del materasso: La profondità del lenzuolo deve essere compatibile con quella del materasso, soprattutto se si utilizzano topper o imbottiture aggiuntive, per evitare di danneggiare il lenzuolo con angoli, rendere l’attività di rifare il letto molto difficile e soprattutto renderà difficile assicurarsi che il letto rimarrà in ordine nel corso del tempo.