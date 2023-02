Come realizzare una recinzione: in legno o in ferro?

Chi sceglie di acquistare una casa con il giardino opta per questa soluzione per avere uno spazio esterno di sua proprietà in cui trascorrere le giornate all’aperto immersi nella natura: poter disporre di un proprio giardino significa, in un certo senso, avere a disposizione anche una stanza in più da sfruttare specialmente con l’arrivo della bella stagione ossia a primavera inoltrata e in estate, un luogo arioso in cui poter far giocare i propri bambini o ideale per chi ha anche un cane o, semplicemente, un’oasi di pace privata dove passare piacevoli momenti di relax da solo o in compagnia degli amici più cari.

Diventa di fondamentale importanza, pertanto, garantire uno spazio sicuro e al riparo da eventuali pericoli o intrusioni indesiderate: ecco perché la sicurezza perimetrale è, certamente, la caratteristica primaria che deve avere una casa che dispone di un giardino o di uno spazio esterno. Ma come si può fare per proteggere gli spazi esterni di una casa?

La sicurezza perimetrale degli spazi esterni è garantita da specifici presidi di protezione come le recinzioni in ferro o in legno che sono progettate proprio per assicurare la massima sicurezza e privacy dei proprietari dell’abitazione.

La recinzione del perimetro di una casa è già di per sé un’ottima soluzione per proteggere l’area esterna che può essere però ulteriormente rinforzata anche aggiungendo qualche dispositivo di protezione in più come, per esempio, installare cancelli a chiusura automatizzata oppure luci esterne con sensori di movimento, ideali per segnalare la presenza di qualcuno all’interno della proprietà e impianti di allarme.

La recinzione perimetrale per proteggere il tuo giardino

Scegliere di recintare, con una rete metallica ad esempio, lo spazio esterno di una casa è una scelta consapevole e intelligente che si fa per proteggere in primis se stessi e la propria famiglia, ma anche ciò che è presente ovviamente all’interno di una casa come mobili o oggetti di arredo di valore.

Si può decidere di recintare il giardino che affianca la propria abitazione oppure un campo o un frutteto con diversi alberi da frutto per impedire l’accesso al terreno ad animali indesiderati che potrebbero rovinare un eventuale raccolto di frutta, oppure è possibile recintare anche un orto coltivato in cui far crescere frutta e verdura ma non solo.

Ma anche chi possiede una casa con piscina deve necessariamente recintare anche la zona in cui è situata la piscina stessa per evitare intrusioni indesiderate e pericolose.

Le recinzioni in ferro

Quando occorre scegliere la tipologia di recinzione per la propria abitazione è necessario rivolgersi ad aziende esperte e qualificate del settore: Retissima Srl presente da molti anni in Italia è leader nello studio, nella progettazione e nella realizzazione di tutto ciò che riguarda le recinzioni degli spazi esterni come per esempio la posa in opera di reti, pannelli e pali e può vantare già più di 9000 interventi eseguiti con successo.

Uno dei prodotti più apprezzati dalla clientela sono sicuramente le recinzioni in ferro che seguono tutto il perimetro dell’area esterna interessata che circonda la proprietà di pertinenza della propria abitazione: è possibile scegliere tra due tipologie di recinzioni ossia in ferro battuto o in ferro zincato modulari.

Le recinzioni in ferro battuto hanno la possibilità di essere personalizzate in basi ai gusti del cliente che può scegliere ad esempio se realizzarle con decorazioni floreali mentre le recinzioni in ferro zincato modulari presentano una struttura più classica e hanno la caratteristica di essere molto resistenti e di lunga durata proprio grazie allo zinco, materiale super performante che protegge la recinzione dall’usura e dall’ossidazione.

Le recinzioni in legno

Per chi desidera optare, invece, per una recinzione “green” Retissima propone anche la realizzazione di recinzioni in legno, materiale adatto per aree in cui la natura la fa da padrona come per esempio parchi, zone ciclo-pedonali, recinti per animali da allevamento e in tutti quei contesti in cui lo scopo principale è quello di proteggere l’area di interesse, riducendo al massimo l’impatto ambientale grazie all’utilizzo di un materiale naturale al 100%.

Le recinzioni in legno sono realizzate con legno di alta qualità e particolarmente robusto come per esempio il legno di abete oppure di castagno o pino, tutti trattati in autoclave per garantire un prodotto resistente e versatile.

Retissima, l’azienda leader nella realizzazione di recinzioni per la tua abitazione

Grazie ad un esperienza trentennale, l’azienda è in grado di affiancare il cliente in ogni fase inerente la progettazione e la messa in opera delle recinzioni per spazi esterni: l’elevata qualifica del team, composto da ben 40 professionisti, ha fatto sì che, nel corso del tempo, la ditta potesse contare su diversi brevetti, certificazioni e avvalersi di tecniche davvero all’avanguardia per tutto ciò che riguarda la messa in sicurezza degli spazi perimetrali esterni sia in ambito industriale che residenziale.

Grazie alla costante formazione del team,il cliente può contare su un’azienda di grande qualità ed elevata professionalità veloce nell’eseguire i lavori che, solitamente, vengono conclusi in 24 ore dalla ricezione dell’ordine, con prodotti di qualità super resistenti, che durano nel tempo e 100% made in Italy.

Se desideri mettere in sicurezza i tuoi spazi esterni, affidati con fiducia a Retissima grazie alla grande professionalità e serietà del suo team aziendale potrai avere una sicurezza perimetrale degli ambienti davvero senza precedenti.