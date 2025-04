Come organizzare una festa di laurea straordinaria tra location, cake e bomboniere uniche

La festa di laurea è un evento da vivere con uno spirito gioioso ed entusiasta. Dopo tanti sacrifici e l’impegno costante si è arrivati a questo importante traguardo, e si può finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Tra la preparazione del discorso di laurea e la tensione accumulata durante la stesura della tesi, tuttavia, organizzare la festa può creare alcune difficoltà. Per evitare di arrivare troppo affaticati o di dover fare tutto all’ultimo minuto, è bene prepararsi con largo anticipo, o chiedi l’aiuto di familiari e amici.

Festa di laurea: la scelta degli invitati

Il primo aspetto da tenere in considerazione sono gli invitati. Bisogna decidere se festeggiare assieme a parenti e amici nello stesso luogo o se svolgere due festeggiamenti distinti, naturalmente di entità e tipologia diverse.

Dopo aver preso questa decisione, ci si potrà occuparti della scelta della location e di tutti gli altri dettagli, così da rendere questa giornata davvero favolosa!

Ringrazia i partecipanti con una bomboniera speciale

Una volta che si avrà il numero esatto dei partecipanti si potrà iniziare a cercare una bomboniera che piaccia, e che rappresenti la propria personalità o il proprio corso di studi. Sebbene non sia indispensabile, è possibile optare per bomboniere su misura o personalizzarle, per un effetto ancora più originale.

Inoltre, un’idea perfetta per ringraziare gli ospiti e decorare la tavola in modo raffinato è quella di optare per sacchettini confetti e segnaposto per una laurea , unendo l’eleganza della tradizione a un tocco di personalizzazione.

La location per la festa: alcune opzioni possibili

È importante scegliere un luogo facilmente raggiungibile da tutti e che rientri nel proprio budget, seguendo sempre il proprio gusto personale.

Tra le possibilità da prendere in considerazione, si possono citare:

festa al ristorante : è la location più comoda se si vuole festeggiare con amici e parenti. Nella scelta bisogna valutare i diversi menù e non dimenticare di includere delle opzioni che tengano conto di intolleranze o di stili alimentari particolari;

: è la location più comoda se si vuole festeggiare con amici e parenti. Nella scelta bisogna valutare i diversi menù e non dimenticare di includere delle opzioni che tengano conto di intolleranze o di stili alimentari particolari; locale internamente per sé : se si desidera fare una festa in grande, ad esempio per la laurea magistrale, si può affittare un locale. In questo caso è bene coinvolgere un DJ e non dimenticare di acquistare delle decorazioni a tema;

: se si desidera fare una festa in grande, ad esempio per la laurea magistrale, si può affittare un locale. In questo caso è bene coinvolgere un DJ e non dimenticare di acquistare delle decorazioni a tema; elegante agriturismo: se si ama la natura, il cibo locale o i prodotti a km0 si può prenotare un pranzo in un agriturismo. Questa è la scelta perfetta durante i mesi dal clima più mite, e regalerà a tutti i partecipanti tanti ricordi di relax e genuinità.

Torta di laurea e menù per tutti i gusti

La scelta del menù per la festa di laurea è solitamente correlata alla location. Se non si conosce l’offerta gastronomica del luogo selezionato, è possibile valutare di provare alcuni piatti o farsi consigliare dai ristoratori.

Non ci sono delle regole per il menù di laurea, perciò ci si può sbizzarrire seguendo i propri gusti personali: dalla cucina mediterranea al finger food, a deliziosi piatti di pesce, le opzioni davvero non mancano.

Non serve esagerare con piatti troppo elaborati, e se si è optato per un menù genuino e semplice, si potrà completarlo con una torta golosa e irresistibile. La torta di laurea deve dire qualcosa del festeggiato: perciò è possibile sbizzarrirsi con una creazione artistica di cake design che conquisti tutti, e personalizzarla con i propri gusti preferiti.