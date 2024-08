Come aumentare le prenotazioni in hotel: Consigli utili

Aumentare le prenotazioni significa mettere in atto una strategia precisa, ben definita, che va anche oltre le solite promozioni.

Ecco alcune tecniche per ottimizzare l’offerta e per far crescere il numero delle prenotazioni in un hotel.

Sfruttare la potenza del marketing digitale

Il marketing digitale è la base sulla quale costruire una strategia vincente. È importante utilizzare i social media per mostrare ciò che rende unico un hotel: foto coinvolgenti, video in grado di raccontare un’esperienza, recensioni positive dei clienti soddisfatti.

Non bisognerebbe dimenticare di utilizzare anche le campagne di e-mail marketing per rimanere in contatto con gli ospiti che sono già stati nella struttura. Creare contenuti personalizzati, come offerte speciali che si basano su soggiorni precedenti, è allo stesso modo importante per aumentare il tasso di conversione.

Ottimizzare il sito web dell’hotel

Il sito web è fondamentale per un hotel. Deve essere veloce e adatto per la visualizzazione corretta sui dispositivi mobili. È importante assicurarsi che la navigazione sia semplice e che il processo di prenotazione vada avanti senza problemi.

Una buona idea è quella di inserire un sistema di prenotazione integrato direttamente sul sito, senza reindirizzare a piattaforme esterne. In questo modo i passaggi vengono ridotti e l’esperienza utente è resa più scorrevole.

Il lavoro di un team di professionisti a questo proposito può essere molto utile: scegli Fuoristagione per la realizzazione di siti web per hotel, per avere a disposizione un design professionale, una grande attenzione verso l’esperienza utente, l’ottimizzazione per i sistemi mobili, contenuti coinvolgenti e tutte le altre strategie che riguardano la gestione del sito e delle attività di marketing collegate. Anche l’ottimizzazione per i motori di ricerca, che comprende tutte le tecniche SEO, è essenziale per essere trovati dai clienti che cercano un alloggio nella zona in cui si trova l’hotel.

Mettere a disposizione esperienze originali e altamente personalizzate

Gli ospiti cercano sempre più esperienze. Per questo il concetto di hotel non è più soltanto rappresentato dal luogo in cui dormire. Il soggiorno dei clienti dovrebbe essere personalizzato con pacchetti speciali, che possono essere costituiti da escursioni guidate, da trattamenti benessere o da cene romantiche.

Così si aumenta il valore percepito del soggiorno e gli ospiti sono più spinti a scegliere una determinata struttura rispetto ad una più generica in riferimento ai servizi offerti. Inoltre, ascoltare i feedback che arrivano direttamente dagli ospiti è un modo efficace per migliorare continuamente il servizio, adattando le offerte alle loro esigenze.

Dare importanza alle prenotazioni dirette

Le prenotazioni dirette riescono a far guadagnare di più, perché evitano le commissioni delle agenzie di viaggio online. Per incentivare questo tipo di prenotazione, può essere utile mettere a disposizione dei vantaggi esclusivi per chi prenota in questo modo, come sconti o servizi in più.

Le offerte possono essere promosse attraverso i vari canali di comunicazioni disponibili, mettendo in evidenza tutti i vantaggi di prenotare in maniera diretta. È possibile anche implementare un programma fedeltà per incoraggiare gli ospiti a tornare nel tempo.

Analizzare le informazioni per migliorare

I dati rappresentano oggi qualcosa di essenziale nella gestione di qualsiasi attività. Per migliorare le offerte a disposizione, anche un hotel dovrebbe raccogliere e analizzare i dati dei clienti. Esistono diversi strumenti di analisi per monitorare il comportamento degli utenti su un sito web, per capire quali pagine visitano più spesso e quali offerte attirano maggiormente l’attenzione.

L’analisi dei dati, inoltre, può aiutare a identificare le stagioni o i periodi dell’anno in cui le prenotazioni sono più basse, consentendo di lanciare promozioni mirate per riempire le camere dell’hotel durante i momenti di bassa stagione.

Migliorare la sostenibilità della struttura

Per i viaggiatori moderni, la sostenibilità è sempre più importante. L’implementazione di pratiche ecosostenibili nella struttura ricettiva ha una duplice funzione: aiuta a diminuire i costi di gestione e rende l’hotel più attraente per i clienti attenti alle tematiche ambientali.

Per esempio, si potrebbe investire in fonti di energia rinnovabile, ridurre il consumo di plastica o mettere a disposizione degli ospiti programmi di riciclo. Le iniziative dovrebbero sempre essere comunicate attraverso il sito web dell’hotel e tramite i social media, in modo da attirare viaggiatori che danno valore al turismo responsabile.

Potenziare il servizio clienti

Al centro dell’ospitalità c’è anche il servizio clienti. Quest’ultimo dovrebbe essere adeguato a soddisfare gli ospiti durante il soggiorno e a trasformare la visita dei clienti occasionali in un passaparola essenziale per l’hotel.

Il personale dovrebbe ricevere la giusta formazione per rispondere rapidamente e con competenza alle esigenze degli ospiti, sia prima che durante il soggiorno. Un servizio clienti che anticipa le necessità dei clienti può essere importante nella percezione della qualità dell’esperienza offerta in una struttura ricettiva.