Come arredare una cucina in modo elegante ed economico

Una cucina elegante non è necessariamente costosa e caratterizzata da materiali pregiati e lussuosi. Per ottenere un effetto raffinato spendendo poco, quindi, basta individuare lo stile giusto e saper abbinare tra loro materiali, spazi disponibili e colori. In questo articolo si parlare proprio dell’arte di saper arredare senza spendere una fortuna, argomento di grande fascino perché consente di ottenere effetti di grande impatto visivo pur disponendo di budget limitati.

Il miglior alleato anche in questo campo è sempre il web, fonte infinita di ispirazione da cui si può prendere spunto per individuare le caratteristiche che non dovrebbero mai mancare nelle case di chi desidera uno stile d’arredo elegante. Eccone alcuni esempi.

Scegliere uno solo stile e non mischiarne più di uno

Per arredare in modo elegante spendendo poco occorre innanzitutto scegliere uno stile, ovvero un canone d’arredo ben definito. Per esempio, se piacciono i tavoli da pranzo moderni si dovrà avere l’accortezza di abbinare mobili, complementi ed elettrodomestici del medesimo stile nello spazio circostante. In particolare un tavolo in vetro con le gambe in acciaio andrà a stonare con un frigorifero bianco e con un lampadario di stoffa sintetica. Al contrario andrebbe abbinato con una cucina con credenze in vetro, con richiami in acciaio e con colorazioni che seguono le nuances fredde del vetro.

Questo significa anche che se abbiamo un pezzo d’arredo dai colori freddi dovremo mantenere le medesime tonalità evitando quelle calde. Lo stesso vale per le texture delle superfici che possono essere lisce, irregolari, lucide o opache e che vanno abbinate con coerenza tra loro, evitando di creare un mix scoordinato.

In generale, un consiglio sempre valido è quello di trovare la giusta via abbinando tra loro arredi che provengano dal medesimo stile e, quindi evitando di sovrapporre elementi classici su pezzi moderni, nordici, minimali, retrò e così via. Quando scegliamo uno stile d’arredo il miglior modo per garantire eleganza, quindi, sarà quello di optare per la coerenza.

Inizia sempre dal “pezzo” principale

Ogni stanza ha il suo elemento centrale, ovvero l’arredo che ne caratterizza lo stile e le funzioni. Per esempio in una camera da letto l’elemento che governa lo stile d’arredo è generalmente l’armadio oppure il letto. In cucina, invece, la centralità dell’arredo è rappresentata dall’insieme di ripiani e cassetti, così come lo è ildivanoper il salotto.

Per arredare in modo elegante la cucina e perseguire la coerenza di stile in tutto l’ambiente, quindi, occorre iniziare dal pezzo centrale e poi, via via, individuare gli elementi che lo valorizzeranno creando un buon impatto visivo.

In particolare se si è scelto una cucina con mensole e ripiani sobri, ma con colorazioni a contrasti netti, si andrà a scegliere un tavolo a tinta unita e senza troppi fronzoli. Tuttalpiù ci si potrà sbizzarrire nei dettagli del tavolo, magari scegliendone uno con le giunture laccate e bulloni evidenti che richiamino le maniglie della cucina, ma senza esagerare con le decorazioni.

A seguire andranno individuati gli accessori, cioè tutto ciò che “completa” l’arredamento della stanza come cuscini per le sedie, ganci per le suppellettili, coperture di lampade e lampadari, tende o tendine e così via.

Come risparmiare per arredare la cucina in modo elegante?

Il risparmio è un concetto molto soggettivo perché ognuno ha un budget di spesa massimo che può destinare all’arredo della cucina.

Tuttavia è vero anche che tutti condividiamo il desiderio di poter risparmiare sui costi e, per farlo, è necessario aguzzare la vista, magari facendosi aiutare da internet. Grazie al web, infatti, si possono confrontare rapidamente i prezzi sul mercato, selezionare i negozi che rispondano meglio alle proprie aspettative e, magari, approfittare delle promozioni periodiche e dei rinnovi delle collezioni.

Per un ulteriore risparmio, infine, può essere utile valutare arredi in pronta consegna, ovvero pronti per essere spediti e installati in casa. In questo modo non ci si dovrà sobbarcare il costo della personalizzazione e si potrà beneficiare di prezzi finali molto convenienti.